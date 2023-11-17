Hasat başladı fiyatlar düştü

TÜRKİYE'NİN örtüaltı üretiminin merkezi olan Antalya başta olmak üzere güney sahillerindeki seralarda ürün hasat dönemi başladı. Ürün bolluğuyla birlikte fiyatları da ciddi düzeyde düşüş göstermeye başladı. Havanın da iyi gitmesiyle yaşanan hasat bolluğuna bağlı fiyatlardaki düşüş, pazarlara da yansıdı. Antalya'nın önemli örtüaltı üretim bölgelerinden Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi'nde domates, biber, patlıcan, salatalık gibi çok sayıda sebze üretimi yapılıyor. Yurtpınarlı üreticiler, yayla bölgelerindeki seralarda sezonun bittiğini, sahile yakın kesimlerde de yeni ürün hasadının başladığını anlattı. Gübre, ilaç, yakıt ve diğer birçok giderdeki artışlara rağmen, ürünlerinin yeterince para etmediğinden yakınan üreticiler, maliyeti kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.