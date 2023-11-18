İzmir’de arsa alanlar kazandı

Konut fiyatlarındaki fahiş yükseliş ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Bugün sıfır konut fiyatları en düşük 8-10 milyon TL'den başlarken, ikinci el konut fiyatları ortalama 3 milyon TL'den başlıyor. Yıllarca çalıştıkları birikimleri konuta yetmeyen vatandaşlar ise 'başını sokacak bir ev' umudunu arsaya bağladı. Son dönemde arsa talebinde ciddi artış görüldüğünü söyleyen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, getiri potansiyeli de yüksek olan arsa yatırımının, bazı bölgelerde 1'e 5 kazandırdığını belirterek, "Şimdi arsa almanın tam zamanı" dedi. Talep dolayısıyla arsa fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Öztürk, "Şu anda arsa almanın tam zamanı. Arsa fiyatları son 3 yılda konuttan fazla arttı. İzmir, İstanbul ve Çanakkale bölgesinde 1'e 5 artış söz konusu. Döviz bazında ise yüzde 250 kazandırdı" diye konuştu.