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Haberler Ekonomi Datça’da güz domatesi hasadı

Datça’da güz domatesi hasadı

HABER MERKEZİ
Datça’da güz domatesi hasadı
ÜLKEMİZDE iklimi nedeniyle kış aylarında son turfanda domates yetiştirilen nadir yerlerden olan Datça'da, güz domatesi hasadı başladı. Son turfanda üretimi yapılan yerlerden olan Datça'nın Kızlan Mahallesin'de de üreticileri hasat telaşı sardı. Temmuzda ekimi yapılan güz domatesi hasadı, ocak ayının ortalarına kadar devam edecek. Yetiştiriciler, Datça'da havaların normalinden sıcak gittiğini, her mevsimde hasat yapabildiklerini ifade etti. Üretici Kenan Ceylan, "Bu sene 300 dönüme 300 bin fidan dikimi yaptık. Ürünümüz bereketli, hastalık da olmadı. 1500 ton üzeri mahsul bekliyoruz. Ocak ayının ortalarına kadar hasadımız devam eder" dedi.
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