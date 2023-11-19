EPDK reklamlara karşı uyardı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu, dolandırıcılık amaçlı reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, 'saadet zinciri' benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşlarımızı yanıltıcı girişimlere dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir" denildi.