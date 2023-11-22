TÜMKİAD İzmir İl Başkanlığı iş dünyasında sinerji yaratacak

Genç bir sanayici ve iş insanı olarak TÜMKİAD İzmir İl Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Kirazdiken, İzmir ile birlikte yurt genelinde 42 şubeye ulaşan derneğin, kent ve Ege Bölgesi için önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Kirazdiken, "TÜMKİ- AD 2017 yılında iş insanı Nihat Tanrıkulu tarafından kuruldu. Derneğimiz 81 ilden getirilen toprakların karıştırıldığı ve Çanakkale'de 57'nci Alayda dikilen bir fidanla temelleri atılan özel bir sivil toplum kuruluşudur. TÜMKİ- AD, günümüzde birçok dernek ve STK'dan farklı olarak hiçbir siyasi görüş veya oluşumdan gücünü almayan bir kurumdur. Bizler Türk iş insanları olarak her görüşe saygılı bir şekilde ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz. Amacımız, dernek çatısı altında elde ettiğimiz güçbirliği doğrultusunda ticari ve ekonomik gelişimin birer paydaşı olmak. Türkiye çapında ticari işbirliklerini geliştirerek yeni fırsatlar yaratmak için farklı sektörden üyelerimizin güçlü potansiyeli ve sağlayacağı sinerjiyle ses getirecek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

TÜMKİAD, ticari işbirliklerini geliştirerek yeni fırsatlar yaratmak için farklı sektörlerden üyeleriyle ses getirecek çalışmalara imza atıyor.

"İŞ İNSANLARININ SESİYİZ"

Sektörel sorunları aşmak ve iş insanlarının sesini duyurmak için harekete geçtiklerini dile getiren Ahmet Kirazdiken, "İş insanlarının üst düzeyde temsil edildiği Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkar Odaları gibi mesleki kurumlarda da etkin rol alıyoruz. Sektörün paydaşları olarak yaşanan sıkıntıları iyi biliyoruz. Bunların çözülmesi için en yetkili mercilerle temas halindeyiz. İş yaşamındaki sorunların çözülmesi aslında çok zor değil, bunun için ilgili mercilere hazırladığımız raporlarla kendi çözüm önerilerimizi de iletiyoruz" diye konuştu.

İzmir'in tıpkı TÜMKİAD gibi farklı özellikleri ve nitelikleri barındıran bir marka şehir olduğuna dikkat çeken Ahmet Kirazdiken, "Kentin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ticari işbirliklerinin önünü açmak, yaşanan sektörel sıkıntıları çözmek için yola çıktık. Bunun için kişilerin ekonomik gücüne bakmaksızın niteliklerini ve sağladığı katkıyı ön plana alarak değerlendirme yapıyoruz. Bayraklı'daki İl Başkanlığımızı da kısa süre içinde hizmete açacağız. Şu anda 12 kişilik yönetim kurulumuz ve yeni üyelerimizle birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Ne mutlu ki, hem yönetim kurulumuzda hem de üyelerimiz arasında kadın iş insanlarının sayısı çok fazla. 25 - 45 yaş aralığında genç bir kadroyuz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

IZMIR'DE AÇILIS KONGRESI

25 Kasım'da İzmir'de Kaya Termal Otel'de bin kişilik görkemli bir açılış kongresine hazırlandıklarını belirten TÜMKİAD İzmir İl Başkanı Ahmet Kirazdiken, "Yurt genelindeki 41 şubemizden iş insanlarının yanı sıra; İzmir'in önde gelen mülki idare amirleri, STK ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya geleceği bu geniş katılımcı toplantı için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. O toplantıda yönetim kurulumuzu da tanıtacağız. İzmirimiz için belirlediğimiz yol haritasını da değerli katılımcılarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

TÜM SEKTÖRLERI KUCAKLAYAN YAPI

FARKLI sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir üye profiline sahip olduklarını kaydeden Ahmet Kirazdiken, "TÜMKİAD olarak İzmir'de iş dünyası için dernek bünyesinde 81 ayrı ticari komite oluşturarak farklı sektörlerin nabzını tutacağız. İhracatçı, sanayici ve hizmet sektöründe olanlar, kısacası hemen hemen her sektörün yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlara hep birlikte çözüm arayacağız. Bunların doğru anlatılması ve yetkililere iletilmesi gerekiyor. 2024 yılı sonuna kadar İzmir'in tüm ilçelerinde birer temsilcilik açmayı planlıyoruz. İzmir İl Başkanlığı olarak kentimizin farklı ilçelerinde de ticari faaliyet ve işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalara başladık. TÜMKİAD İzmir İl Başkanlığı olarak Ege Bölgesi'ndeki diğer illerde kurulacak yeni şubelerimizle birlikte yapılanmamızı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.