Döviz getiren şirkete ek vergide indirim

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını açıkladı. Şimşek, "Elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80"e çıkarıyoruz" dedi.

İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız" diye konuştu. Yeni reform paketinin Meclis gündemine geleceğini belirten Şimşek, sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini söyledi.