Alaşehirli üzüm üreticilerine müjde

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihalesi durdurulan Afşar Barajı Kapalı Devre Sulama İhalesinin 19 Aralık tarihinde yeniden yapılacağı açıklandı. Daha önce durdurulan Afşar Barajı'ndan yapılacak kapalı devre sulama sistemi ihalesi 19 Aralık tarihinde yapılacak. MHP MYK üyesi Ali Uçak'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Manisa ziyaretinde konuyu tekrar gündeme getirerek yeniden ihale için talepte bulunduğu ve Bakan Yumaklı'nın da konuyla ilgilendiği ve ihalenin 19 Aralık 2023 günü tekrar yapılacağı müjdesini verdiği bildirildi. 11 bin 830 hektar sahanın sulaması için ihale yapılacak.