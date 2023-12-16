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Haberler Ekonomi Bodrum’da yılbaşı hareketliliği başladı

Bodrum’da yılbaşı hareketliliği başladı

OSMAN AKÇA
Bodrum’da yılbaşı hareketliliği başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl, otellerde ve meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 bin liradan başlıyor. İlçenin yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi. Yılbaşında, yarımada genelinde birçok noktada sahne performanslarının olacağını söyleyen Dengiz, "Şu an rezervasyon anlamında uygunluk var. Otellerde yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi.
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