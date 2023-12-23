Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı düştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığın 2022'de yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC), bu yıl "Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi ve Türkiye" temasıyla düzenlediği konferansa katılan Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dünyanın başarılı ve sürdürülebilir bir enerji dönüşümü için yıllık yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir finansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başarılı enerji dönüşümünün, akıllı bir enerji dönüşüm politikasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Bayraktar "Bu dönüşüm mutlaka rasyonel, daha esnek, daha duyarlı, daha kapsayıcı olmalı. Biz de bu anlamda enerji politikalarımızı, arz güvenliğinden ödün vermeden, küresel tedarik çeşitliliğine katkı sunarak ve dışa bağımlılığımızı azaltarak, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

100 BİN VARİL PETROL

BAYRAKTAR "Gabar'da 2022 yılında keşfini yaptığımız sahalarda petrol üretmeye başladık. Bugün itibari ile 30 bin varil üzerinde bir petrol üretimimiz var. 100 bin varillik petrol üretimine 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.