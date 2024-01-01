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Haberler Ekonomi 2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

Yeni yıl ile birlikte en çok merak edilenler arasında emekli, memur maaş zammı geliyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak? soruları araştırılırken rakamların açıklanmasına da kısa bir süre kaldı. İşte 2024 emekli ve memur maaş zammına ilişkin tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2024 memur maaş zammı ne kadar olacak? soruları yeni yılda en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. 2024'te en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? En yüksek maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2024 maaş zammına dair detaylar...

2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

3 Ocak tarihinde enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da belli olacak. Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hazal Ateş'in haberine göre, memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Yeni yıl zamları, sosyal kazanımlar, emeklilikte yeni döneme ilişkin önemli başlıklar şöyle:

2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

EN DÜŞÜK 33.025 TL
Memurlara temmuz ayında yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Yıl sonu için yüzde 65 zam tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Memur ve emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik zam bulunuyor.

2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

Buna 6 aylık enflasyon farkı ekleniyor. Memura yeni yılda yapılacak zammın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Bu yüzde 50'lik artış seyyanen zammın da içinde yer aldığı tutar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 11 bin lira artışla 33 bin liraya, ortalama 25 bin lira alan bir memurun maaşı da 12 bin 500 lira artışla 37 bin 500 liraya çıkacak.

2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN 40 BİN TL
Yüzde 50 zam tahminine göre 9 bin 876 lira olan en düşük memur emekli aylığı 14 bin 814 liraya yükselecek. Bekâr bir memurun aldığı 20 bin 337 lira olan maaşı 30 bin 565 liraya çıkacak. Evli memurun aldığı 22 bin 17 lira ise 33 bin 25 lira olacak. Yüzde 50'lik artışa göre, bugün 26 bin 654 lira olan öğretmen (1/4) yeni yılda 39 bin 981 lira maaş alacak.

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