2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

3 Ocak tarihinde enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da belli olacak. Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak.
EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hazal Ateş'in haberine göre, memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Yeni yıl zamları, sosyal kazanımlar, emeklilikte yeni döneme ilişkin önemli başlıklar şöyle: