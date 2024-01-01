2024 emekli, memur maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN 40 BİN TL

Yüzde 50 zam tahminine göre 9 bin 876 lira olan en düşük memur emekli aylığı 14 bin 814 liraya yükselecek. Bekâr bir memurun aldığı 20 bin 337 lira olan maaşı 30 bin 565 liraya çıkacak. Evli memurun aldığı 22 bin 17 lira ise 33 bin 25 lira olacak. Yüzde 50'lik artışa göre, bugün 26 bin 654 lira olan öğretmen (1/4) yeni yılda 39 bin 981 lira maaş alacak.