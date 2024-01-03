25 metreküp doğalgaz 4 ay daha devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar TL'lik doğalgaz desteği verildi. Nisan 2023'de faturaların tamamını devlet karşılarken o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 TL'ye denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine'den tarafından karşılanıyor. 25 metreküplük doğalgaz desteği uygulamasına 1 mayıs 2024'e kadar devam edileceği gibi bu kapsamda vatandaşın 4 ay daha faturalarına nakdi destekte bulunulacak. Mayıs 2024 itibariyle vatandaşa verilen doğalgaz destek miktarı 87 milyar TL'ye ulaşacak.

1 MAYIS'A KADAR ÜCRETSİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Enerjide tam bağımsız Türkiye" parolasıyla sürdürdüğü çalışmaların meyvesi olan Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine Türkiye'de enerjide arz-fiyat dengesi sağlandı. Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Faturalardan 4 ay daha aylık ortalama 145 TL alınmayacak.