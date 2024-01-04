İzmir’de saç tıraşı 300 TL’ye yükseldi

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, "Kuru saç kesimi birinci sınıfta 300 TL, ikinci sınıfta 200 TL, üçüncü sınıfta 160 TL. Sakal kesimi ise 90 TL. En yüksek 180 TL. Ortalama en düşük saç sakal kesimi 250 TL olacak. Birinci sınıflarda saç-sakal 500 TL'yi geçiyor" dedi. Bilgin, "esnafımızın artan maliyetleri dolayısıyla tıraş fiyatlarına zam yaptık. Şu anda talepleri toplayıp kullanma zorunluluğunu anlatıyoruz. Sadece lokanta sektöründe değil hizmet sektöründe tarife bulundurma zorunluluğu var. Bu göz ardı ediliyor. Tarifenin de maliyeti yüksek talep yoğun fiyatları bastıracağız. Fiyatlarımız yüzde 80-90 civarında zamlandı" ifadelerini konuştu.