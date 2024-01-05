Memur maaşıyla birlikte sosyal destekler de arttı

Memur katsayısındaki yüzde 49.25 artışla beraber yaşlılar, engelliler, hasta ve yakınlarına bakanlara yapılan sosyal destek ödemeleri de arttı. Çocukların ailelerinin yanında bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.

BİR AYLIK BRÜT ÜCRETE EŞİT

Evde bakım aylığında hane içindeki kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 liradan 11 bin 34 liraya çıktı. Memur zammıyla tüberküloz veya SSPE (beyin iltihabı) hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 608 liraya ulaştı. Engel durumu yüzde 40-69 arasında olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 35 bin 58 lira uygulanacak.

Çalışanlara kıdem tazminatı ödemesindeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Tavan en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Kıdem tazminatı çalışanın son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor. Ancak çalışanın ücreti ne olursa olsun ödenecek tazminatı bu tavan tutarı geçemiyor.

TESK'TEN EMEKLİYE ZAM ÇAĞRISI

TESK Başkanı Palandöken, emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki maaş farkının adil olmadığını dile getiren Palandöken, "Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli" diye konuştu.