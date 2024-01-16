  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sosyal yardımlara yüzde 50 zam

Sosyal yardımlara yüzde 50 zam

HABER MERKEZİ
Sosyal yardımlara yüzde 50 zam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımların yüzde 50 artırıldığını bildirdi. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltildi. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları ise 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıldı. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı yapan Bakanlık, yeni zamlarla 560 bin engelli vatandaşa sağlanan Evde Bakım Yardımını da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardı. Göktaş Sosyal Ekonomik Destek ödemelerinde de düzenlemeye gidildiğini belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA