Sosyal yardımlara yüzde 50 zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımların yüzde 50 artırıldığını bildirdi. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltildi. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları ise 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıldı. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı yapan Bakanlık, yeni zamlarla 560 bin engelli vatandaşa sağlanan Evde Bakım Yardımını da 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardı. Göktaş Sosyal Ekonomik Destek ödemelerinde de düzenlemeye gidildiğini belirtti.