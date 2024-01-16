Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ocak indirimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ocak ayına özel güncel indirimli ürünler listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde, 15-19 Ocak tarihleri arasında Çay, süt, bisküvi, deterjan ve salep gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor. Ocak ayı sonuna kadar sürecek özel indirimler büyük ilgi görürken yeni indirimler, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ