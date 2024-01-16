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Haberler Ekonomi Yapay zeka, küresel istihdamı azaltacak

Yapay zeka, küresel istihdamı azaltacak

HABER MERKEZİ
Yapay zeka, küresel istihdamı azaltacak
Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyeceği ve bu eğilimin ülkeler arası gelir eşitsizliğini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın küresel istihdama olası etkilerine yönelik "Yapay Zeka ve İşin Geleceği" başlıklı bir raporda, yapay zekanın küresel ekonomiyi derinden değiştirmeye hazırlandığı ve bazı yorumcuların bunu yeni bir sanayi devrimine benzettiği belirtildi. Raporda, özellikle istihdam piyasasında üretkenliği artırmayı vaat eden yapay zekanın bazı işlerde ise insanların yerini alabileceği kaydedildi. Raporda, çok sayıda gelişen ekonominin daha az sorunlar yaşayabileceği belirtildi.
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