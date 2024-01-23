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Ticaret Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alacak! işte başvuru ekranı...

Ticaret Bakanlığı 88 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 1 Şubat itibarıyla başlayacak olan personel alım başvurularında son tarih 12 Şubat olarak paylaşıldı. Peki Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi personel alım için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ
TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK? İşte başvuru ekranı...

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. 88 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak olan bakanlık başvuru şartlarını da paylaştı. Peki 1 Şubat'ta başlayacak olan personel alım başvurularında şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK? İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU BİLGİLERİ
1. Adaylar, 01 Şubat 2024 (saat:10.00) – 12 Şubat 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adaylar, sadece bir sözleşmeli pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
3. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili en çok 10 il tercihinde bulunabilecektir.
4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış "silahlı" ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK? İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI
1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
e) Tercih edilecek pozisyona göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak
f) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK? İşte başvuru ekranı...

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK'ten alınmış denklik gösterir belgelerini, pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

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