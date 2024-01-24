MTV’si ödenmeyen araca muayene yok

DOĞRUDAN 25 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisinde 2024 yılına ilişkin birinci taksit ödeme dönemi için iki hafta kaldı. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin 31 Ocak tarihine kadar yatırılması gerekiyor. MTV'yi yatırmayan, araç muayenesi, satış, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemi yapamıyor. Taşıt satış, devir işlemi yapılabilmesi için verginin ödenmiş olması gerekiyor. MTV'nin yatırılmamış olması kasko yapılmasını engellemiyor. Sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor. Fazla ödenen MTV'ler talep edilebiliyor.