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Haberler Ekonomi Ev kadınlarına prim desteği geliyor

Ev kadınlarına prim desteği geliyor

HABER MERKEZİ
Ev kadınlarına prim desteği geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Burada tabi ki Bağkur'luların beklentisini ben saygı ile karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen bir vaatti biz bunu da yerine getireceğiz. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de inşallah yerine getireceğiz" dedi.
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