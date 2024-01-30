Vali Elban uyardı: Önlem almazsak ticaret ölecek

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ülkemizde ilk defa 24 Akdeniz ülkesi ve çevre ülkelerden 1000'den fazla iş insanının katılacağı Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi düzenledi. İki gün sürecek MID OF MED 2024 Akdeniz Havzası İş Dünyası Zirvesi Programı İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katıldı. Program, Cansu Ergin'in Modern Dans Performansı ile başladı.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

İzmir Valisi Süleyman Elban gerçekleşen zirve ile Akdeniz'deki işbirliğinin yeniden canlanacağını ifade ederek önemli mesajlar verdi. Elban, "Dünyadaki lojistiğin, iletişimin gelişmesi ile birlikte bu havzadaki insanlar yeteneklerini artık kıtalar dışında aramaya başladılar daha sonra bu havzadaki iş birliği zayıflamaya başlayınca, bu zayıflıkla birlikte Akdeniz Mavisi, kıyıdaş ülkelerde yaşayan biz insanlar yüzünden kirlenmeye başladı. Eğer tedbir almazsak su ürünleri ve birçok sektörde kirlilik tehdidiyle bu ticareti öldürme noktasına gelecek.

Ticarete hakim olan şehirlerin üstünlüğü zayıflamaya başladığı anda Akdeniz'deki zayıflamış ticaret ve eksikliği gidermek üzer bu zirvede sıkı ve güçlü ticari ilişkilerinin başlayacağını düşünüyorum. İzmir bu anlamda ciddi kapasiteye sahip ve bu işin başında kadınların gelmesi bu işe olan inancımızı perçinliyor. Bu zirve ile birlikte Akdeniz'in tekrar ticaret barış havzası ve kaynağını Akdeniz'den alan kültürü ve mutfağın gelişeceğini alınacak kararların kıymetli olduğuna inanıyorum Akdeniz'in daha güzel hale geleceğine inanıyorum. Tüm paydaşlara ve projeye destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, bu zirve ile bir ilke imza attıklarını kaydederek, "İzmir İş Kadınları Derneği olarak çok özel bir amaç ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Akdeniz ülkelerinin önde gelen iş dünyası temsilcilerini 'Akdeniz'in Sürdürülebilir Geleceği'ni konuşmak için bir araya getirdik. Dünyada sürdürülebilir kalkınmanın 17 amacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya bu amaçların 169 hedefi ve bu hedeflerin 202 göstergesi olduğunu biliyor muyuz? Bunun ne kadarını beraber yapabiliriz, nasıl ortaklaşabiliriz? Kadın erkek omuz omuza, yeni birlikteliklerle fikirler ortaya atmalıyız. Biz bugün bu ticaretin arkasında bu çözümleri bulmak ve düşünmek için buradayız" dedi.