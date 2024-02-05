En düşük aylığa 2500 lira fark

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan, 11 bin 366 liraya çıkarken; 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak.

KÖK AYLIKLAR DA HESAPLANDI

Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplandı. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

SSK emeklileri zam farklarını yarın sabah itibariyle, Bağ- Kur emeklileri de Çarşamba günü alacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak. Yüzde 49.25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. 1 Temmuz-31 Aralık dönemi işçi ve esnaf emeklilerine yönelik yeni oran belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.