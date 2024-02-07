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Haberler Ekonomi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 1629 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını ve nereden nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte bakanlık personel alım başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Bakanlığın duyurusunun ardından başvuruda bulunmak isteyenler şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. 25 Ocak tarihinde başlayacak olan başvurular için son başvuru tarihi 8 Şubat olarak açıklandı. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR
Ankara (2), Adana (3), Adıyaman (3), Diyarbakır (3), Elazığ (1), Gaziantep (3), Hatay (20), Kahramanmaraş (1), Kilis (1), Malatya (3), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3).

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