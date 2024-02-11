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Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Şubat indirimi

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Şubat indirimi

HABER MERKEZİ
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Şubat indirimi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayına özel güncel indirimli ürünler listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market'lerdeki makarnadan tahine, yumurtadan zeytine kadar birçok indirim yer alıyor. Şubat ayı sonuna kadar sürecek özel indirimler büyük ilgi görürken yeni indirimler, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

Makarna: 14.25 TL

Helva: 49.90 TL

Yumurta (10'lu) : 57 TL

Zeytin (1 kilo) : 119.90 TL

Krema (200 ml): 32.50 TL

Yoğurt (2 kilo) : 63.90 TL

Krem peynir : 31.50 TL

Labne (400 gr): 49.90 TL

Peynir (850 gr): 89.90 TL

Süt (1 litre): 25.50 TL

Çay (1 kilo): 99.90 TL

Kolonya : 28.80 TL

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