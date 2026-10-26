İzmir’in huzur durağı: Sığacık hafta sonu okurlarını bekliyor

Ege 'nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Seferihisar 'a bağlı Sığacık , sonbaharın tatlı serinliğinde doğayla ve tarihle baş başa kalmak isteyen İzmirlilerin akınına uğruyor. Tarihi Kaleiçi'nin arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüyüş yapan ziyaretçiler, yöre halkının kendi elleriyle hazırladığı organik ürünleri keşfetme imkanı buluyor.

TEOS'UN İZİNDE TARİH YOLCULUĞU

Sadece doğasıyla değil, zengin tarihi geçmişiyle de dikkat çeken bölge, antik Teos kentine olan yakınlığıyla kültür gezginlerinin odağında yer alıyor. Tarih meraklıları, zeytin ağaçları arasında yükselen antik sütunlar eşliğinde geçmişe yolculuk yaparken, marina çevresinde Ege mutfağının en taze deniz ürünlerini tatma şansı yakalıyor.