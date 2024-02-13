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Haberler Ekonomi Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Son dakika haberleri... Evlenecek milyonlarca gencin merakla beklediği 150 bin TL evlilik kredisinin şartları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun detaylarını açıkladı. Peki 150 bin TL evlilik kredisinin başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Kredide yaş şartı kaç? Kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

AA
Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Son dakika haberleri... 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin detayları merak ediliyordu. 48 ay geri ödemesiz olan evlilik kredisin de yaş ve gelir şartı da belli oldu. Peki evlilik kredisi başvurusu nereden yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Evlilik kredisi için yaş şartı kaç? Gelir şartı ne kadar? İşte evlilik kredisine dair merak edilenler...

Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş merakla beklenen faizsiz 150 bin lira evlilik kredisine dair merak edilenleri de açıkladı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını belirterek, "Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız." dedi.

Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Bir gazetecinin Başkan Erdoğan'ın "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağına yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildirdi.

Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade eden Göktaş, şunları söyledi:

"Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine yönelik bir kriterin olup olmadığına yönelik sorusuna Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

Evlilik kredisi şartları belli oldu! İşte yaş ve gelir şartı | 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı

Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." açıklamasında bulundu.

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