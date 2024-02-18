E-ticaret temsilcileri İZTO’da buluştu

İZMİR Ticaret Odası ve Oniki firmasının işbirliğiyle, yapay zeka destekli yenilikçi bir konsept ile hayata geçirilen "E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı" yoğun bir katılımla gerçekleşti. E-ihracat ve E-ticaret ekosisteminin paydaşlarından oluşan 600 kişinin takip ettiği konferans kapsamında, yapay zeka iş insanlarını eşleştirdi. Fiziksel katılımcıların B2B masalarda, online katılımcıların ise ekranları başında katıldığı organizasyonda 7.500 ikili görüşme yapıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen'in ziyaret ettiği konferansta konuyla ilgili bilgilendirmeler içeren çeşitli sunumlar yapıldı.