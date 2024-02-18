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Haberler Ekonomi Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak

Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak

HABER MERKEZİ
Kamuya 2 bin 392 engelli atanacak
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 Liseye Geçiş Sistemi'nde 500 tam puan alan liseli gençlerle buluştu. Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz" dedi. Engelli vatandaşlar için kamu ataması müjdesi veren Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
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