Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal medyada yeni dönem: O hesaplar tek tek kapatılacak

PLATFORMLARA AĞIR PARA CEZASI VE BANT DARALTMA YAPTIRIMI

Düzenlemede sosyal medya şirketlerine yönelik ağır yaptırımlar da yer alıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara küresel cirolarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası verilebilecek. İhlallerin devam etmesi durumunda reklam yasağı ve internet bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması da gündeme gelecek.