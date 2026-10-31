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Haberler Yaşam Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal medyada yeni dönem: O hesaplar tek tek kapatılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal medyada yeni dönem: O hesaplar tek tek kapatılacak

Son dakika: 15-17 yaş grubundaki milyonlarca gencin sosyal medya hesapları için geri sayım sona erdi. Yeni düzenlemeyle yarından itibaren bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarının kapatılması ve velilerinin izni olsa dahi sosyal medya platformlarında hesap açmalarının engellenmesi bekleniyor. Kurallara uymayan platformları ise ağır yaptırımlar bekliyor. İşte yeni düzenlemenin detayları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemede kritik eşik yarın aşılıyor. 15-17 yaş arasındaki gençlerin hesaplarının kapatılması ve ebeveyn onayı bulunsa bile yeni hesap açmalarının önüne geçilmesi gündemde. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek uygulama kapsamında, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya platformlarına da ağır cezalar uygulanması bekleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMASI YAPILACAK

Sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulacak şifreli belirteçle gerçekleştirilecek. Kullanıcıların ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgileri platformlarla paylaşılmayacak. Mevcut hesap sahiplerinin ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulama işlemini tamamlaması gerekecek.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki kullanıcıların hesapları tamamen kapatılacak, 15-17 yaş grubundakiler ise çocuk hesabı statüsüne alınacak. Bu hesaplarda canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve sınırsız içerik akışı gibi özelliklere kısıtlama getirilecek. Dijital oyunlar ise düzenlemenin dışında tutulacak.

PLATFORMLARA AĞIR PARA CEZASI VE BANT DARALTMA YAPTIRIMI

Düzenlemede sosyal medya şirketlerine yönelik ağır yaptırımlar da yer alıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara küresel cirolarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası verilebilecek. İhlallerin devam etmesi durumunda reklam yasağı ve internet bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması da gündeme gelecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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