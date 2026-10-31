Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal medyada yeni dönem: O hesaplar tek tek kapatılacak

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemede kritik eşik yarın aşılıyor. 15-17 yaş arasındaki gençlerin hesaplarının kapatılması ve ebeveyn onayı bulunsa bile yeni hesap açmalarının önüne geçilmesi gündemde. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek uygulama kapsamında, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya platformlarına da ağır cezalar uygulanması bekleniyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMASI YAPILACAK
Sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulacak şifreli belirteçle gerçekleştirilecek. Kullanıcıların ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgileri platformlarla paylaşılmayacak. Mevcut hesap sahiplerinin ise 31 Mart 2027'ye kadar doğrulama işlemini tamamlaması gerekecek.
YAŞ GRUPLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki kullanıcıların hesapları tamamen kapatılacak, 15-17 yaş grubundakiler ise çocuk hesabı statüsüne alınacak. Bu hesaplarda canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve sınırsız içerik akışı gibi özelliklere kısıtlama getirilecek. Dijital oyunlar ise düzenlemenin dışında tutulacak.
PLATFORMLARA AĞIR PARA CEZASI VE BANT DARALTMA YAPTIRIMI
Düzenlemede sosyal medya şirketlerine yönelik ağır yaptırımlar da yer alıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara küresel cirolarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası verilebilecek. İhlallerin devam etmesi durumunda reklam yasağı ve internet bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması da gündeme gelecek.