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Haberler Ekonomi Trafiğe Ocak’ta 213 bin aracın kaydı yapıldı

Trafiğe Ocak’ta 213 bin aracın kaydı yapıldı

HABER MERKEZİ
Trafiğe Ocak’ta 213 bin aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ocak ayında 213 bin 493 aracın kaydı yapılırken 2 bin 171 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 211 bin 322 adet arttı. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 7,1 arttı.
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