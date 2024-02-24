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Haberler Ekonomi Yapı ruhsatı verilen binaların sayısı arttı

Yapı ruhsatı verilen binaların sayısı arttı

HABER MERKEZİ
Yapı ruhsatı verilen binaların sayısı arttı
2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16,0 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı dördüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı. Toplam yüzölçümün yüzde 55,9'u konut alanı olarak gerçekleşti.
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