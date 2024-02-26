Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu! Kampanyadan kimler fayadalanabilir? Ödemeler nasıl olacak?

DÖNÜŞÜME GİRECEK BİNADA İŞ YERİM VAR. NE KADAR DESTEK ALACAĞIM?

Hak sahibine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi, bir iş yeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar kredi, diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin liraya ve diğer her bir iş yeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

Birden fazla konut için verilecek kredide herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Ayrıca hak sahibi, satış veya 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak pay satışı işlemiyle edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilecek.