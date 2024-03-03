Yat ve marina sektörü dev zirvede buluştu

YAT ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve ED fuarcılığın öncülüğünde gerçekleşen Bosphorus Boat Show 2024, 65 binin üzerindeki ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attı. 45 bin metre karelik alanda motor yatlar, yelkenli ve katamaran tekneler sergilendi. Yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gören fuar hakkında bilgi veren YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, dev organizasyon sürecinde gerek devlet kurumlarıyla gerekse özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda denizcilik ve yatçılık sektörünün temel sorunlarının düzenlenen panellerle dile getirildiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ SORUN'

FUARA katılan sektörün önemli isimlerinden Mega Yat Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uçar, "Firmamız yat-tekne ve deniz araçlarının uluslararası nakliyesini yapmaktadır. Firmamız 36 ülkede sahip olduğu operasyon ve ekipman gücüyle dünyada bu hizmeti veren yerli tek Türk firmasıdır. Sektörümüzün en önemli sorunlarından olan marina bağlama ve yat-tekne çekek sahalarının doluluk oranları hepimizce bilinmektedir. Yerli ve yabancı yat-tekneler bu yüzden dolayı ülkemize rahatlıkla giriş yapamamakta bu da turizm gelirlerinde ve turizm bölgelerinde ekonomik kayıplar yaratmaktadır" dedi.