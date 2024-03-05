Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? Bakan Işıkhan’dan açıklama

Son dakika haberleri.... Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağına ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.
Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.
İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında ikramiye alıyorlar.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan Cuma