Yarısı Bizden kampanyası için şartlar neler? Ne kadar hibe ve kredi verilecek? İşte 8 soru ve yanıtı

SORU: KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.



SORU: İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

- İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.