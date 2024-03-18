Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek, 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.