Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alacak! Başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı, çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1271 (bin iki yüz yetmiş bir) Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru nereden nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 7 / 9 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.