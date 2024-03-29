Türkiye top mermisi ihracatına başladı

SAVUNMA sanayiindeki hamlelerinin yanı sıra hem silah hem de mühimmat üretimiyle dünyanın dikkatini çeken Türkiye, ABD'nin en büyük top mermisi ihracatçısı haline geldi. ABD, Türkiye'den top mermisinin yanı sına TNT de alıyor. Türkiye, savunma sanayii konusunda son yıllarda dünyanın sayılı ülkeleri haline geldi. Kaan ve Hürjet gibi kendi savaş uçağını üreten ve TB2, Akıncı, Aksungur, Anka, Kızılelma gibi insansız hava araçları üretiminde dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Türkiye, füze ve mühimmat üretimi konusunda artık dünyanın kapısını çaldığı ülke oldu. Son olarak ABD de mühimmat tedariki konusunda Türkiye'nin kapısını çaldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle elindeki mühimmat stoklarının bir çoğunu Ukrayna'ya gönderen ABD, ordusunda oluşan envanter açığını Türkiye'den satın aldığı mühimmatlarla kapatıyor. ABD, 155 mm kalibrelik top mermilerini Türkiye'den tedarik ediyor.