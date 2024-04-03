Bankaların önünde promosyon kuyruğu

Emekli promosyonlarındaki artış uygulanmaya başladı. Kamu bankaları daha önce 3-5 bin TL arasında ödedikleri promosyonları 8-12 bin TL'ye çıkardı. Özel bankalar ise 20 bin liranın üzerindeki maaşlara 15 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekliler maaş aldıkları kamu bankalarına kendilerine uygun olan metot ile başvurarak yeni promosyonlardan yararlanıyor. Halen sözleşmesi devam edenler de cayma haklarını kullanarak yeni rakamlara güncelleme yapabiliyor.

ÖZEL BANKALAR YARIŞTA

Promosyon miktarları emeklilerin aldıkları maaşlara göre belirleniyor. Burada yüksek maaşı olan emekliler 12 bin TL promosyon alabiliyor. Ancak 10 bin TL taban ücretin altında ölüm aylığı (dul yetim maaşı) alanlarda promosyon 5 bin TL olarak uygulanacak. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olup da maaşı 10 bin TL taban aylığa tamamlanan emekliler ise en düşük olarak belirlenen 8 bin liralık promosyonu alacak. Bu arada özel bankaların da bu yarışa katılarak rakamları yükseltmesi bekleniyor. Bazı özel bankalar ise 20 bin liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 15 bin lira ödüyor.

CAYMA HAKKI KULLANILACAK

Bankada sözleşmesi devam edenler, 3 yılı doldurmayan emekliler sözleşmelerinin kalan süreleri için cayma haklarını kullanacak. Kalan sürenin promosyon miktarını geri ödeyecek ve yeni rakam üzerinden yeniden 3 yıllık sözleşme yapacak. Bazı bankalar yeni ödenecek promosyondan mahsuplaşma yaptığından bir cayma bedeli ödemeye gerek kalmıyor. 3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bankalar bu noktada emeklilere önceden bazı belgeler imzalatıyorlar. Ancak banka değiştirme talebinizi engelleme hakları yok. Bu durumda e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor. Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.

BANKA SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

BANKA seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bunun dışında bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir.Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak.

MAAŞ NASIL TAŞINABİLİYOR?

EMEKLİ maaşını üç yıl dolmadan taşımak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi başlatabilir. E-Devlet'te giriş yapıp kurumlar listesinden SGK seçilir. Emekli Sandığı, 4A, 4B ve BAĞ-KUR gibi hangi kurumdan maaş alınıyorsa o seçenek tıklanır. "Banka ve Adres Değişikliği" sayfasına girilerek, sıralanan bankalardan hangisi tercih edilmişse o işaretlenir. İşlem kaydedilir ve maaş taşıma süreci tamamlanmış olur.