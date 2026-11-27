Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bornova 'da ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Jandarma denetiminde tombala oynayan 63 kişiye 731 bin 52 TL ceza uygulanırken, işletme sahibi gözaltına alındı.





İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işletmede yapılan denetimde tombala oynatıldığı tespit edildi.