Emeklilere yönelik hazırlanan yeni maaş düzenlemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, gözler ek ödeme ve gelir artışının detaylarına çevrildi. Prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve çalışma süresince yatırılan primlerin hesaplamalarda nasıl değerlendirileceği merak edilirken, yeni sistemin emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı araştırılıyor. İşte detaylar…
SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Türkiye'de emeklilik koşulları, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösteriyor. SSK'lılarda 3 bin 600 günden 7 bin 200 güne, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ise 9 bin güne kadar uzanan prim şartları uygulanabiliyor. Kadın ve erkek sigortalılar için yaş ve hizmet süresi kriterleri de değişirken, kısmi ve malulen emeklilikte farklı koşullar devreye giriyor.
YENİ EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ: PRİM GÜN SAYISINA GÖRE EK ÖDEME YAPILACAK MI?
Emekli maaşlarına yönelik gündeme gelen yeni iyileştirme çalışmasında, prim gün sayısına göre farklı ödeme seçenekleri değerlendiriliyor. 1.800-3.600, 4.500-5.400, 7.000-7.200 ve 9 bin gün üzerindeki prim sürelerinin ayrı kategorilerde ele alınabileceği konuşuluyor. Ancak bu kademelerin nasıl uygulanacağı, hangi emeklileri kapsayacağı ve ek ödeme tutarlarının ne kadar olacağı konusunda resmi düzenlemenin ayrıntıları önem taşıyor.
EMEKLİ MAAŞINI BELİRLEYEN KRİTERLER NELER?
Emekli aylığının hesaplanmasında yalnızca prim gün sayısı değil, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançlar ve ödenen prim tutarları da belirleyici oluyor. Sigortalının çalışma süresi, aylık bağlama oranı ve ilgili dönemlerdeki ekonomik göstergeler maaş hesabını etkiliyor.