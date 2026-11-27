Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Emekliye kademeli zam formülü gündemde! Prim günü fazla olan avantajlı mı? SON DAKİKA: Emekliye kademeli zam formülü gündemde! Prim günü fazla olan avantajlı mı? SON DAKİKA: Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede sona gelinirken milyonlarca emeklinin gözü ek ödeme ve maaş artışı hesaplamalarına çevrildi. Prim gün sayısı, yaş ve ödenen prim tutarına göre şekillenmesi beklenen düzenlemede, emeklilerin ne kadar ek gelir alacağı ve hangi sigortalıların hangi şartlarla emekli olabileceği merak konusu oldu. İşte emekli zammında son durum… HABER MERKEZİ









Emeklilere yönelik hazırlanan yeni maaş düzenlemesinde sona yaklaşıldığı belirtilirken, gözler ek ödeme ve gelir artışının detaylarına çevrildi. Prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve çalışma süresince yatırılan primlerin hesaplamalarda nasıl değerlendirileceği merak edilirken, yeni sistemin emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı araştırılıyor. İşte detaylar…

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NDA EMEKLİLİK ŞARTLARI Türkiye'de emeklilik koşulları, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösteriyor. SSK'lılarda 3 bin 600 günden 7 bin 200 güne, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ise 9 bin güne kadar uzanan prim şartları uygulanabiliyor. Kadın ve erkek sigortalılar için yaş ve hizmet süresi kriterleri de değişirken, kısmi ve malulen emeklilikte farklı koşullar devreye giriyor.