60 lira için inat etti davayı kazandı

AYDIN'DA yaşayan akademisyen Ali Emre Dingin sözleşmeye aykırı şekilde alındığını iddia ettiği 60 lira internet ücreti için firmaya açtığı davada haklı bulundu. Dingin'in talep ettiği sözleşme iptali gerçekleştirilirken 60 lira ve noter masrafı kendisine iade edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin, yıllık taahhüt ve aylık 99,90 lira karşılığında bir firmaya internet abonesi oldu. Firma sözleşmenin ilk ayından sonra müşterisine bildirilen fiyatın üzerinden 60,37 lira fazla fatura çıkardı. Bunun üzerine aboneliğini sonlandırmak isteyen Dingin, firmaya internet sitesi üzerinden ve yazılı olarak da noterden ihtarname gönderdi.