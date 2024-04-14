Bursluluk sınavı 2024 giriş yerleri belli oldu mu? meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavı öncesi öğrenciler sınav giriş yerlerini araştırıyor. İOKBS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınava girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? soruları merak ediliyor. İşte 2024 bursluluk sınavına dair tüm detaylar...
2024 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?
a.Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
b. Sınavda 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ve hazırlık sınıfına dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacaktır. 9, 10 ve 11'inci sınıflara ise sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
ç. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
* Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.