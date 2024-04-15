1922’den beri İzmir’i yıkıyorlar

İzmir'de yıllardır aynı mesleği sürdüren Özbüker ailesi yaşamları boyunca İzmir'i yıkıp geçtiler ve hala yıkmaya devam ediyorlar. Yıkılan binaların neredeyse tamamında Selahattin ve Mehmet Özbüker tabelası göze çarpıyor. Dedesi ve babasının ardından şirketin başına geçen, bugün de oğlu Mehmet Özbüker ve kendi adını taşıyan torunu ile şirketi yöneten "İzmir'i yıkan adam" olarak tanınan Özbüker Hafriyat ve Yıkım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Selahattin Özbüker, önümüzdeki süreçte sorumluluk alacaklarını söyledi. Kullandıkları dev makineler, binaların çatısına vinçle çıkarılıyor. 10'uncu katta bu iş makinelerini görenler şaşkınlık yaşıyor.

'EMİN ADIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ'

Firma sahibi Selahattin Özbüker'e binaları bu yöntemle daha kısa sürede yerle bir ettikleri için "İzmir'i yıkan adam" deniliyor. Özbüker ise Türkiye'de tek olduklarını söylüyor. Selahattin Özbüker, "Bu sistemle ve onlarca işçinin yaptığını yarısı kadar işçiyle, daha güvenli ve çabuk yapıyoruz. Hep yıktık, yıkmaya devam edeceğiz" dedi. Oğlu Mehmet Özbüker ise şöyle söyledi: "Talebi karşılamak için pek çok alanda sakin ama emin adımlarla büyümeyi amaçlıyoruz. Şirketlerinin sürekliliği sayesinde pek çok şirkete örnek olacak yeni bir sanayi kolu oluşturduk. İşimize yatırım yapıyoruz, yeni son model ekipmanları alarak büyümeye ve büyürken de aceleci olmamaya gayret gösteriyoruz."

'YENİ İŞ KOLU GELİŞTİRDİK'

Yıktığı yerleri anlatırken gözleri parlayan başarılı iş insanı Selahattin Özbüker, "Ailem 1922'de Bayburt'tan İzmir'e gelmiş. Bir daha da dönmemişler. Harabeye dönmüş, yıkılmış bu şehirde yeni bir iş kolu geliştirmişler" dedi. Özbüker, Marmaris meydanda bulunan 8 katlı Tansaş ve otoparkın yıkımı, Bodrumda bulunan 6 katlı otel yıkımı, İzmir Bayraklıda bulunan Folkart Tower yıkımı gibi faaliyetlerle tanındıklarını söyledi.