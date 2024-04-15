Rekor geçiş: 117 bin 537 araç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit Körfezi'nin iki yakasını bir araya getiren Osmangazi Köprüsü'nden 13 Nisan'da geçen 117 bin 537 araç ile tüm zamanların araç geçiş rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saati, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika kadar sürüyordu. Biz bu süreyi azalttık. 13 Nisan'da ulaşılan 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, bayramın üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi, sonraki gün ise 117 bin 537 araç geçişi oldu. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'lara çıktı" dedi.