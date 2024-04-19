Memur atamalarında yeni dönem

Eğitim İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Adem Yıldırım, büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde yaşayan memurların yüksek kira fiyatları sebebiyle tayin arayışında olduğunu belirterek, "Bunun tersine göçe neden olabileceğini düşünüyoruz. Büyükşehirlerden kaçış, Anadolu'ya yöneliş olarak da bakılabilir" ifadelerini kullandı.

'TAYİN İSTİYORLAR'

Kira artışlarının tayin isteme nedenlerinden biri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Memur arkadaşlarımızın kendi evi yok, yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşıyorlar. Bir fırsat bulduklarında tayin istiyorlar. İlçelerde yaşamak yerine çalışmak zorunda oldukları için merkezden gelip giden memur sayısı fazla. Daha ekonomik oluyor" diye konuştu.