Bodrum’da sonsuz sezon hedefi

Muğla Bodrum'un turizm destinasyonları arasında son derece önemli olduğuna dikkat çeken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin bölgenin yalnızca otelleri, hizmet sektörü ve eğlence hayatıyla değil, kökü tarihe uzanan çok değerli bir tarihi mirasa sahip olduğunun altını çizdi. Girgin, bu değerlerin öne çıkarılmasıyla yılın 12 ayı turizmin mümkün olduğuna dikkat çekti. Bodrum'un turizm denince ilk akla gelen deniz, kum ve güneş üçgeninden çok daha fazlasına sahip olduğunu kaydeden Yiğit Girgin, "Bodrum dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi'ne ev sahipliği yapıyor. Sadece bu mozolenin restore edilerek kente kazandırılması bile dünyanın gözünün üzerimize çevrilmesini sağlar. Yerel değerlere ve kültürel mirasımıza önem veren bir kurum olarak Halikarnas Mozolesi'nin bir replikasını da otelimizin lobisinde konuklarımız için sergiliyoruz. Ege kültürünü yansıtan mimarisi insanının yapısı, zeytinyağı, üzüm bağları, belediyenin kente kazandırdığı lavanta tarlaları ve yerel lezzetleri şehrimizin önemli artıları. Dünyanın en büyük su altı müzesi de Bodrum Kalesi içinde sergileniyor. Tarihte önemli bir yere sahip olan Büyük İskender'in kente giriş yaptığı rivayet edilen tarihi Myndos kapısının yanındaki Büyük İskender Caddesi'nde yer alan Bodrium'da yılın 12 ayı konuklarımızı ağırlıyoruz" diye konuştu.

'SEZONA HIZLI BAŞLADIK'

Hem iç pazar hem de yurt dışından gelen tatilcilerin Nisan ayı itibariyle Bodrum'da piyasayı canlandırdığını kaydeden Yiğit Girgin, şunları söyledi: "Demokratik ortamda geçen yerel seçimlerin ardından oluşan olumlu havayla birlikte sektörde de hareketlilik yaşanıyor. Nisan ayında hem 9 günlük ramazan bayramının etkisi hem de yurt dışı uçuşlarının başlamasıyla birlikte Bodrum'da özellikle sahil bandındaki otellerde yüksek doluluklar yaşandı. Şehirde yaşanan nüfus artışı ve çarşıdaki sirkülasyondan da bunu anlayabiliyoruz. Kent ekonomisinin canlanması hepimiz için sevindirici bir gelişme. Bunu yıl geneline yaymak için gerekli düzenlemeler ve çalışmalar kentin tüm aktörlerinin işbirliğiyle yapılmalı. 2024 sezonu için hazırlıklarımız tamam sektör olarak moralimiz yüksek. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm hedefine ulaşmamız mümkün." Bodrum'da farklı fiyat alternatifleriyle konaklama imkanı bulunduğunu da vurgulayan Girgin, sözlerine şöyle devam etti: "Bodrumda kişi başı bin 500 TL.'den başlayan oda kahvaltı konaklama imkanı bulunuyor. Kişisel tercihlere ve otelin sunduğu hizmete göre fiyat farklılaşıyor. Tatil yapmak isteyenler kendine uygun bir alternatif seçebilir. Her zaman söylediğim gibi sezonun giriş ve çıkış aylarında makul fiyatlarla konaklama yapmak mümkün. Şu anda döviz stabil bir seyir izliyor. Ama yaz aylarına doğru yeniden yükselmesi bekleniyor. Şu anda ekonomide sıkı para politikası uygulanmaya devam ediyor. Bunun etkilerini görmek de zaman alacaktır. Dövizin turizm sektörü için belli bir seviyede dengeli bir seyir izlemesi gerekiyor. Ülkemiz için istihdam sağlıyor, ciddi bir gelir üretiyor ve döviz getiriyoruz. Bir aksilik olmazsa, yaz sezonunda yüzde 100 doluluklara ulaşacağımızı söyleyebiliriz."

'PAHALI KENT' İMAJI GERÇEK DEĞİL

Muğla Bodrum'da farklı konaklama ve yeme içme alternatiflerini bir arada sunduğunu ve bazı magazinsel içerikli haberlerin 'Bodrum pahalı kent' imajı yarattığını söyleyen Yiğit Girgin, "Bodrum'un eşsiz güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan turizm sektörü, her sene tekrarlanan sorunla karşı karşıya kalıyor: Yüksek fiyatlar ve pahalı mekanlarla ilgili haberler. Özellikle aşırı pahalı lahmacun ve yiyecek ürünleri üzerinden yapılan vurgular, yerli turistleri olumsuz etkiliyor. Ancak Bodrum, birçok alternatif sunan, zengin bir destinasyon. Yaratılan bu algı, sadece turistleri değil, aynı zamanda diğer mekanları da psikolojik olarak etkileyerek farklı bir fiyat enflasyonuna yol açıyor. Bodrum, her bütçeye uyabilecek alternatifle dolu. Her sezon başında haksız yere aşırı pahalı algısıyla kötü bir ün ve olumsuz söylem geliştirilmesi kimseye fayda sağlamıyor" dedi.