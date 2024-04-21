Boykot yetkilileri harekete geçirdi

Son zamanlarda kafe ve restoranlarda yaşanan fahiş fiyat artışına vatandaş tepki gösterdi. Bu hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeme kararı alan vatandaşlar, boykot yaptı. Kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan boykot çağrısı yetkilileri harekete geçirdi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl bir video yayınlayarak, "Her yerde sektörümüze boykotlar yapılıyor. Tüm kamuoyuna şunu söylüyorum: Sektörün en büyük derneği olarak toplanacağız ve ilgili makamlarla görüşeceğiz. Hem vatandaşlın hem meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız" dedi.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, boykot çağrısına sessiz kalmayarak, "Konuyu ilgili makamlara ileteceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise hafta sonu yapılması planlanan kafe ve restoran boykotlarının fiyat artışlarıyla mücadeleye katkı sağlamayacağını söyledi.

ONAYLANMA TALEBİ

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, Türkiye'de yeme-içme sektöründeki fiyat tarifelerinin illere ve işletme sınıfına göre federasyon tarafından onaylanması talebinde bulundu. Karabağlı, "Denetlenebilir olması için fiyat tarifeleri 81 ilde faaliyet gösteren odalar tarafından sınıflarına göre belirlenmeli ve federasyonumuz tarafından onaylanmalı" dedi.

81 İLDE KONTROL

TİCARET Bakanlığı, ülke genelinde restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.