İçişleri Bakanlığı 1608 personel alım ekranı | İçişleri Bakanlığı personel başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı 2024 başvuru şartları araştırılıyor. Bakanlığın merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1.512 olmak üzere toplam 1.608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS ŞARTI ARANACAK
1608 personel alımında ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.
EN FAZLA 3 TERCİH YAPILABİLECEK
Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabilecek.
Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacak.
SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.
Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacak.