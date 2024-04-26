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Haberler Ekonomi Fitch: Türkiye ekonomi programında kararlı

Fitch: Türkiye ekonomi programında kararlı

HABER MERKEZİ
Fitch: Türkiye ekonomi programında kararlı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in düzenlediği panelde Türkiye'nin ekonomisi değerlendirildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomi politikalarının sürdürüleceğine ilişkin kararlılığın devam ettiğini söyledi. Morales, "Bundan sonra, enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için politikaların ne ölçüde sıkılaştırılacağını görmemiz gerekiyor" dedi. Son aylarda Türk bankalarının ihraçlarında büyük bir artış gözlemlediklerini belirten Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell de bankalar için bazı risklerin sürdüğünü kaydetti.
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