Türk gıda ihracatçıları Asya’da güçlenecek

Türk gıda ihracatçıları, Singapur üzerinden Asya Pasifik pazarında büyüyecek adımları atmak için Singapur FHA Food and Beverage Fuarı'nda 26 firmayla yerini aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2,2 milyar insanın yaşadığı Singapur'un aralarında bulunduğu 15 ülkenin imza koyduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasın Asya Pasifik pazarını daha kıymetli bir pazar haline getirdiğini, amaçlarının dünyanın en önemli reexport merkezi olan Singapur üzerinden RCEP pazarında konumlarını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin fındık, kuru meyve, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve hayvansal mamuller, odun dışı orman ürünleri sektörlerinde dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer aldığına vurgu yapan Uçak, "2023 yılında 900 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Singapur'un, dış ticaret hacminin 2024 yılında 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Singapur'a 2023 yılında 33 milyon dolar olan gıda ürünleri ihracatımızı 2028 yılında 100 milyon dolara çıkaracak potansiyele sahibiz" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR SEYİR İZLENİYOR'

TÜRK gıda sektörlerinin 2023 yılında 26 milyar dolar ihracata imza attığına değinen Hayrettin Uçak, gıda sektörlerinin ihracatının sanayi sektörlerine göre daha iyi bir seyir izlediğini, 2028 yılında Türkiye'nin gıda ihracatının 40 milyar dolar hedefine ulaşması için Singapur gibi alım gücü yüksek yeni pazarlarda Ticaret Bakanlığı'nın destek verdiği fuarlara, TURQUALITY ve UR-GE Projeleriyle pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.